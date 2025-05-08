Сколько в прошлом году заработал Лембергс?

Доходы депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") в прошлом году достигли 129 619 евро, что на 4257 евро больше, чем годом ранее, а его долговые обязательства увеличились на 3000 евро, свидетельствует его декларация должностного лица за 2024 год.
В прошлом году в самоуправлении, где он руководит комитетом по социальным вопросам и является членом двух комиссий, Лембергс заработал 40 841 евро, что на 27% больше, чем годом ранее.
Его пенсия в течение года увеличилась на 4472 евро и достигла 88 778 евро.
В декларации Лембергс указал, что является членом правления партии "Латвии и Вентспилсу" и членом Вентспилсского агентства по развитию и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.
В его собственности находится недвижимость в Риге, три участка земли в волости Пузес и два участка земли в волости Угалес, а в его управлении значатся две недвижимости в Вентспилсе. Согласно декларации, Лембергсу принадлежат акции Latvijas Krājbanka номинальной стоимостью 8450 евро и одна акция Ventbunkers номинальной стоимостью 142 евро, а также 799,32 приватизационного сертификата.
В прошлом году в виде безналичных денежных накоплений депутат задекларировал 577 225 евро в Swedbank и 30 487 долларов (около 26 441 евро). Наличными Лембергс задекларировал накопления в размере 155 000 евро.
В его собственности находится грузовой фургон VW Caddy 1999 года выпуска, легковой автомобиль Opel Tigra 1997 года выпуска, прицеп МАЗ 81144, моторная лодка Sea Doo 205 Utopia с прицепом для перевозки лодок, а также шесть лодок. В пользовании Лембергса находятся автомобиль Porsche Cayenne 2015 года выпуска и грузовой автомобиль Toyota Hilux 2007 года выпуска.
В дополнение к долгам, которые Лембергс декларировал последние несколько лет, в этом году у него образовался еще один долг в размере 3000 евро. Он по-прежнему должен 3,5 миллиона долларов (3 035 559 евро) одному кредитору, 1 769 303 доллара (1 534 521 евро) другому и 10 798 835 евро третьему. "Что касается моих долгов, я хотел бы сообщить вам, что это мои долги не перед каким-либо банком или кредитной организацией, а перед моими детьми", - заявил ранее Лембергс агентству LETA, комментируя значительные долги.
В свою очередь, сам он дал в долг 232 412 евро.
Декларация содержит 15 одинаковых столбцов с записью "Права бенефициарного владельца", напротив каждого из которых указана стоимость в один цент. Из публичной части декларации невозможно понять, на какие компании распространяются эти права. За год их число увеличилось на четыре записи.
Впервые Лембергс заявил о правах бенефициарного владельца в своей публичной официальной декларации за 2019 год. Тогда в ней было восемь одинаковых столбцов с записью "Права бенефициарного владельца".
Как в свое время отметила программа De Facto Латвийского телевидения, Лембергс ранее высказывал возражения в адрес Регистра предприятий за то, что он якобы был ложно зарегистрирован в качестве истинного бенефициара нескольких юридических лиц. В Регистре предприятий Лембергс был зарегистрирован в качестве бенефициарного владельца, например, в компаниях, связанных с транзитным бизнесом - Ventbunkers, Kālija parks и Ventspils tirdzniecības osta, а также в Inter-Rīga и PMT Balticum. Следующая информация была предоставлена Регистру предприятий советами компаний.
В свою очередь, Лембергс тогда пояснил, что не согласен с этими записями в регистре и будет судиться. В декларации он указал себя как истинного бенефициара, поскольку получил разъяснение от VID о том, что то, что записано в Регистре предприятий, должно быть декларировано. "Ну, если нужно декларировать, значит, нужно декларировать. Я декларировал. Там есть графа, (...) там сумма, в каком значении, надо указать. Откуда я могу знать? У меня нет информации, какая сумма. И я сказал: давайте не будем ее заполнять, мы не знаем. Мы ставим вопросительный знак или пишем словами, что не знаем. Программа не принимает! Обязательно нужно ввести какую-то цифру. Ну, я подумал - какую цифру нам ввести? Ну, мы ввели - 0,01 евро. Меньше быть не может", - прокомментировал ситуацию в 2020 году Лембергс, отметив, что в неопубликованной части декларации он описал, как эта ситуация развивалась.
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