Сколько в прошлом году заработал Лембергс?

В свою очередь, Лембергс тогда пояснил, что не согласен с этими записями в регистре и будет судиться. В декларации он указал себя как истинного бенефициара, поскольку получил разъяснение от VID о том, что то, что записано в Регистре предприятий, должно быть декларировано. "Ну, если нужно декларировать, значит, нужно декларировать. Я декларировал. Там есть графа, (...) там сумма, в каком значении, надо указать. Откуда я могу знать? У меня нет информации, какая сумма. И я сказал: давайте не будем ее заполнять, мы не знаем. Мы ставим вопросительный знак или пишем словами, что не знаем. Программа не принимает! Обязательно нужно ввести какую-то цифру. Ну, я подумал - какую цифру нам ввести? Ну, мы ввели - 0,01 евро. Меньше быть не может", - прокомментировал ситуацию в 2020 году Лембергс, отметив, что в неопубликованной части декларации он описал, как эта ситуация развивалась.