В прошлом году немного снизились доходы парламентского секретаря Силини Плоки

В прошлом году Плока получила 83 293 евро за работу в Министерстве финансов, где она была парламентским секретарем до марта этого года. Зарплата в министерстве, по сравнению с 2023 годом, в прошлом году выросла на 6,4%. Кроме того, в 2024 году Плока получила доходы в размере 5400 евро от хозяйственной и коммерческой деятельности от Александра Шатохина. Еще 3290 евро она получила в виде доходов от хозяйственной и коммерческой деятельности от Карлиса Шестакова.

В конце прошлого года Плоке принадлежали три квартиры в Риге, а также недвижимость в Риге, она была совладельцем еще одной недвижимости в Лиепае. В прошлом году Плока стала владельцем автомобиля VW Tiguan 2019 года выпуска.

Плока в прошлом году на 65,9% увеличила свои безналичные накопления, и на конец 2024 года они составляли 24 548 евро.

В последние годы Плока была парламентским секретарем министра финансов Арвила Ашераденса, однако в середине марта 2025 года она стала парламентским секретарем Силини. Ранее Плока работала также парламентскими секретарем министерств благосостояния, сообщения, юстиции и финансов.