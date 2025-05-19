СМИ: Rheinmetall ведет переговоры о производстве военного оборудования в Латвии

Сообщается, что переговоры являются частью более широких региональных усилий стран Балтии по укреплению своей обороны в ответ на сохраняющуюся угрозу со стороны России.

Хотя переговоры еще находятся на ранней стадии и их результаты неизвестны, представитель Rheinmetall признал, что переговоры состоялись, но отказался сообщить конкретные детали, сославшись на то, что переговоры находятся на ранней стадии.

Если сделка состоится, она может быть похожа на сотрудничество Rheinmetall в Литве, где компания в настоящее время строит завод по производству боеприпасов.

Сообщается, что Латвия также поддерживает контакты с итальянской компанией Leonardo, еще одним крупным европейским оборонным предприятием. Leonardo не давала комментариев по этому поводу.