Долги Ceļu pārvalde превысили 19 миллионов евро

Из них обеспеченные требования составляют 589 496,18 евро, а необеспеченные - 18 647 312,32 евро.

Администратор неплатежеспособности компании Элина Карста созвала собрание кредиторов, которое состоится 4 июня в 10:00 в заочной форме - в письменном виде.

Ранее сообщалось, что 5 июня 2023 года Рижский городской суд начал дело о процессе правовой защиты Ceļu pārvalde. Однако уже 11 августа 2023 года дело было прекращено, поскольку план мероприятий правовой защиты не получил поддержки большинства кредиторов, требуемого Законом о неплатежеспособности.

5 октября 2023 года Рижский городской суд официально признал Ceļu pārvalde неплатежеспособным предприятием.

Кроме того, ранее стало известно, что Ceļu pārvalde стало одним из трех предприятий, оштрафованных Советом по конкуренции летом 2023 года за участие в картельном сговоре в сфере дорожного строительства. Сумма штрафа, наложенного на компанию, составила 1 026 959 евро.

В 2021 году оборот компании Ceļu pārvalde составил 30,205 млн евро, при этом убытки предприятия достигли 1,277 млн евро. Финансовые отчеты за 2022, 2023 и 2024 годы еще не были опубликованы.

Компания Ceļu pārvalde была создана в 1994 году путем приватизации одноименного муниципального предприятия Рижского городского самоуправления. Уставный капитал компании составляет 2 374 456 евро. Основным акционером Ceļu pārvalde является акционерное общество Rīgas sanitārā transporta autobāze, владеющее 88,73% акций.