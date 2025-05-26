Лотерею по выбору поставщиков питания в рижские школы проверят на коррупцию

По информации Firmas.lv, SIA Aleks un V принадлежит в равных долях Анатолию Половнюку и Игорю Булатову и обеспечивает питанием несколько больниц и тюрем. В свою очередь, компания CNC в равных долях принадлежит компаниям Aleks un V и Concord Service Group, владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.

С его предприятием в апреле прошлого года договор о питании в Царникавской начальной школе разорвала Адажская краевая дума. Самоуправление отписало передаче, что компания не выполнила ряд требований: не установила оборудование вовремя, не предоставила соответствующее меню, происхождение поставляемых продуктов питания не соответствовало указанному в предложении, и самоуправление утратило веру в то, что компания сможет добросовестно выполнять свои договорные обязательства в будущем.

В рамках недавно объявленного самоуправлением конкурса в мае прошлого года объединение частных лиц Aleks and V и Concord Service Group CNC подало свою заявку в Адажскую среднюю школу, однако Адажская краевая дума исключила его из участия в конкурсе, приняв во внимание негативный опыт в Царникавской начальной школе. Управление по контролю за закупками оценило действия самоуправления как законные.

Рига не оценивала прошлое участников конкурса на сумму 53 миллиона евро. Для этого было достаточно получения положительного отзыва от любого заведения, имеющего не менее 300 получателей услуг общественного питания. И информации о том, что у компании нет налоговых задолженностей или процедур банкротства.

Результаты закупки были оспорены несколькими компаниями, участвовавшими в жеребьевке (SIA Fristar, SIA Baltic Restaurants Latvia, SIA ŽAKS 2). В SIA Baltic Restaurants Latvia также пожаловались, что закупочная комиссия не предоставила им всю информацию. Бюро по надзору за закупками (IUB) должно рассмотреть жалобы в течение месяца.

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис поручил проверить законность конкурса.