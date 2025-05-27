Цены на тепловую энергию стабилизировались. Ждать ли их понижения?

Снижение тарифов в 2024/2025 годах в основном затронуло те предприятия, которые для производства тепла использовали биомассу, в то время как отопление было дороже в тех самоуправлениях, где для отопления использовался природный газ.

По состоянию на 1 мая тарифы восьми предприятий снизились, однако для шести компаний утверждено повышение тарифов.

Самый высокий тариф на тепловую энергию в стране в настоящее время действует в поселке Ужава - 169,6 евро за мегаватт-час, а самая низкая цена на тепло в Ливаны - всего 54,24 евро за мегаватт-час.

Прошедший отопительный сезон был очень спокойным, говорит, президент Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения и член правления ООО Salaspils Siltums Ина Берзиня-Вейта.

"Зима была относительно теплой - новых рекордов холода не было, не было и длительных периодов со стабильно низкими температурами воздуха значительно ниже нуля. Цены на топливо также были достаточно стабильными, поэтому никаких сюрпризов мы не испытали. Средние тарифы на теплоэнергию в Латвии в целом были ниже, чем раньше, поскольку в сезоне 2022/2023 мы столкнулись с огромным ростом цен на энергоносители. Когда цены снизились, тарифы на теплоэнергию также были соответствующим образом пересмотрены, в результате они снизились во многих самоуправлениях.

В принципе, на данный момент мы достигли уровня, когда в среднем по стране теплоэнергия стоит 70-90 евро/МВт·ч, и, скорее всего, такие цены сохранятся и в будущем. Я не вижу никаких признаков, которые могли бы указывать на то, что в ближайшем будущем могут произойти существенные изменения. Учитывая стабилизацию энергетического рынка и снижение факторов риска, ни резкого падения тарифов, ни их существенного повышения не прогнозируется", - отмечает Берзиня-Вейта.