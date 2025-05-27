В Латвии растет налоговая задолженность

Среди них долги перед основным госбюджетом на 1 мая составили 349,61 млн евро, что на 1,2% больше, чем месяцем ранее, долги перед бюджетами самоуправлений - 298,941 млн евро, что на 0,4% меньше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования - 196,918 млн евро, что на 1,8% больше.

Текущая задолженность, на которую начисляются пени за просрочку платежей, составила 61,9% общей суммы, или 523,674 млн евро.

Данные VID также показывают, что на 1 мая этого года 1,405 млн евро долгов считались безнадежными - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию были признаны 522,27 млн евро долгов, в том числе 230,118 млн евро долгов признаны подлежащими реальному взысканию, а 292,152 млн евро долгов не могут быть фактически взысканы. Из 292,089 млн евро долгов, признанных фактически невозвратными, у должников нет средств или активов для принудительного взыскания, а по долгам в размере 62,2 тыс. евро истек срок давности.

По состоянию на 1 мая этого года были продлены задолженности на общую сумму 117,613 млн евро, что на 21,9% больше, чем в начале года.

Сумма долгов, по которым приостановлено начисление пеней за просрочку платежей, составила 204,182 млн евро - эта сумма состояла из долгов компаний, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая сумма налоговых долгов в Латвии составляла 844,276 млн евро.