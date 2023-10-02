Вторая жизнь Go Planet: известно, что будет на месте бывшего развлекательного центра

Общая площадь здания Go Planet - 15 025 квадратных метров, площадь земельного участка - 1,5656 гектара. Компания Safe Storage Group приобрела здание на аукционе за 2 791 700 евро. Еще 3 500 000 евро планируется вложить в перестройку объекта, создав один из крупнейших комплексов складов самообслуживания в Восточной Европе с общей арендуемой площадью около 10 000 квадратных метров.

В здании разместятся более 1600 индивидуальных боксов хранения разного размера.

В реконструированном здании будут использованы энергоэффективные строительные решения, а клиентам станут доступны современные технологии - мобильное приложение, обеспечивающее мгновенный доступ к помещению, а также удаленное заключение договора аренды на сайте и автоматическая оплата услуг. Склады самообслуживания будут доступны каждый день в любое время.