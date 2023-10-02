Вторая жизнь Go Planet: известно, что будет на месте бывшего развлекательного центра

Safe Storage Group, предприятие фонда Merito Safe Storage Fund латвийской инвестиционной компании Merito Partners, в сентябре этого года выкупило на аукционе более чем за 2,7 млн евро здание бывшего развлекательного центра Go Planet на ул. Гунара Астрас, 2Б, в Риге. Благодаря инвестициям объемом в шесть миллионов евро здание будет преобразовано в один из крупнейших в Восточной Европе складов самообслуживания (Self Storage), сообщили RUS TVNET в компании.
Общая площадь здания Go Planet - 15 025 квадратных метров, площадь земельного участка - 1,5656 гектара. Компания Safe Storage Group приобрела здание на аукционе за 2 791 700 евро. Еще 3 500 000 евро планируется вложить в перестройку объекта, создав один из крупнейших комплексов складов самообслуживания в Восточной Европе с общей арендуемой площадью около 10 000 квадратных метров.
В здании разместятся более 1600 индивидуальных боксов хранения разного размера.
В реконструированном здании будут использованы энергоэффективные строительные решения, а клиентам станут доступны современные технологии - мобильное приложение, обеспечивающее мгновенный доступ к помещению, а также удаленное заключение договора аренды на сайте и автоматическая оплата услуг. Склады самообслуживания будут доступны каждый день в любое время.
"Приобретение бывшего здания Go Planet - это первая инвестиция нашего фонда специализированного недвижимого имущества Merito Self Storage Fund. Мы долго и углубленно изучали этот объект, и решение об участии в аукционе подверглось тщательной оценке - здание расположено в месте, которое отлично подходит для складов самообслуживания, рядом с жилыми районами Плявниеки, Пурвциемс и Межциемс, сооружение в хорошем техническом состоянии, с удобным подъездом.
В настоящее время мы активно работаем над покупкой еще как минимум пяти отдельных объектов недвижимости в Балтии и до конца года планируем приобрести еще несколько объектов для развития сети складов самообслуживания в Латвии, Литве и Эстонии",
- говорит партнер Merito Мартиньш Бауманис.
Merito создал фонд специализированной недвижимости Merito Self Storage Fund в размере 30 миллионов евро и планирует постепенно привлечь еще 50 миллионов евро банковского софинансирования с целью в течение пяти лет развить масштабную сеть складов самообслуживания в Балтийском регионе.
Она будет состоять из 15-20 комплексов складов самообслуживания разного размера с общей арендуемой площадью не менее 50 000 квадратных метров и не менее чем с 10 000 боксами для хранения.
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