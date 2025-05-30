Умные часы, умные решения: Huawei Watch 5

В наше время пользователям уже не хватает одних только напоминаний о необходимости встать и подвигаться: им нужно понимание. Ее и предлагают смарт-часы последнего поколения — такие, как Huawei Watch 5. Они позволяют непрерывно и точно следить за показателями состояния здоровья: сердечным ритмом, уровнем кислорода в крови, показателями стресса. С помощью часов также можно в любой момент сделать электрокардиограмму (ЭКГ). И это еще не все — благодаря датчикам нового поколения Huawei TrueSense, часы WATCH 5 также могут проверять эластичность артерий, что раньше можно было сделать только в медицинских учреждениях. Это еще один шаг к профессиональному надзору за здоровьем в повседневном режиме.