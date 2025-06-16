В создание инфраструктуры в окрестностях аэропорта "Рига" планируют инвестировать около 70 млн евро

Территория будущей застройки расположена рядом с недавно построенным логистическим парком Sirin Park Mārupe. Общая площадь участка составляет 217,6 тыс. кв. м, и здесь планируется построить логистические и индустриальные помещения с целью превратить Sirin Park Mārupe в стратегический узел для перевозки грузов воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом, для которого потребуется около 700-800 новых рабочих мест.

Как отметили в компании, в 2022 году Sirin Development участвовала в публичном аукционе Рижского самоуправления по продаже 22 земельных участков возле аэропорта и победила, предложив самую высокую цену. После заключения договора компания полностью выполнила все обязательства, однако зарегистрировать права собственности окончательно не удалось, так как Министерство сообщения заявило, что часть проданных участков необходима для реализации государственных функций в сфере транспорта.

Окончательное соглашение между всеми сторонами было достигнуто в апреле 2025 года, и компании были переданы 14 из 22 участков для строительства логистического парка.

Sirin Development - один из крупнейших девелоперов логистической недвижимости в странах Балтии. Компания построила энергоэффективные логистические парки общей площадью более 700 тыс. кв. м, а управляет логистическими объектами общей площадью 497 тыс. кв. м.