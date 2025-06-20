Литва построит участок Rail Baltica до Вильнюса только после 2030 года

В министерстве указали, что до постройки участка с европейской колеей между Вильнюсом и Каунасом будет использоваться механизм сменной ширины колеи.

Министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил, что строительство ответвления Rail Baltica до Вильнюса начнется, как только после завершения основной трассы будет обеспечено соответствующее финансирование.

Он подчеркнул, что Вильнюс - важная часть проекта, но в первую очередь необходимо обеспечить соединение Литвы с Западной Европой через Каунас.

Литва уже обеспечила финансирование Rail Baltica в размере 1,6 миллиарда евро до 2030 года и стремится получить еще четыре миллиарда евро.

На данный момент в Литве строится участок Rail Baltica длиной 46,3 км между Каунасом и Паневежисом, и ожидается, что до конца года работы будут завершены на участке длиной 114 км.

В начале июня Сабутис в интервью телеканалу TV3 заявил, что не будет добиваться европейского финансирования для участка Rail Baltica до Вильнюса, поскольку ЕС не готов выделить средства на эту часть проекта.