Литва построит участок Rail Baltica до Вильнюса только после 2030 года

Участок железнодорожной линии европейского стандарта Rail Baltica до Вильнюса будет построен после 2030 года, когда завершится строительство основной магистрали, сообщило Министерство транспорта Литвы.
В министерстве указали, что до постройки участка с европейской колеей между Вильнюсом и Каунасом будет использоваться механизм сменной ширины колеи.
Министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил, что строительство ответвления Rail Baltica до Вильнюса начнется, как только после завершения основной трассы будет обеспечено соответствующее финансирование.
Он подчеркнул, что Вильнюс - важная часть проекта, но в первую очередь необходимо обеспечить соединение Литвы с Западной Европой через Каунас.
Литва уже обеспечила финансирование Rail Baltica в размере 1,6 миллиарда евро до 2030 года и стремится получить еще четыре миллиарда евро.
На данный момент в Литве строится участок Rail Baltica длиной 46,3 км между Каунасом и Паневежисом, и ожидается, что до конца года работы будут завершены на участке длиной 114 км.
В начале июня Сабутис в интервью телеканалу TV3 заявил, что не будет добиваться европейского финансирования для участка Rail Baltica до Вильнюса, поскольку ЕС не готов выделить средства на эту часть проекта.
Министр тогда отметил, что в госбюджете также нет необходимых средств на строительство железной дороги европейской колеи между Каунасом и Вильнюсом.
Премьер-министр Гинтаутас Палюцкас заявил, что в настоящее время всему проекту Rail Baltica не хватает около 11 миллиардов евро.
В опубликованном в июне прошлого года совместном отчете аудиторы стран Балтии предупредили, что для завершения всех запланированных работ во всех трех странах может потребоваться дополнительно от 10 до 19 миллиардов евро, из которых 8,7 миллиарда евро только для Литвы.
По данным инфраструктурной компании LTG Infra (входит в государственную железнодорожную группу), Литва на сегодняшний день уже привлекла 1,6 миллиарда евро на проект Rail Baltica, из которых 289,6 миллиона евро уже израсходованы, в том числе 250,5 миллиона евро на строительные работы.
Полностью проект Rail Baltica, который соединит страны Балтии с остальной Европой, планируется завершить к 2030 году, а железнодорожные пути Литвы и Польши должны быть соединены в 2028 году.
Маршрут линии должен пройти через Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Общая длина литовского участка составит 392 километра.
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