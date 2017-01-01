«Здесь невозможно выучить латышский»: как израильтянин кормит даугавпилчан

Зачастую самые интересные разговоры случаются тогда, когда ты этого совсем не ждешь. В очередной раз оказавшись во втором по величине городе Латвии в рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы, три журналиста, пообщавшись с запланированными спикерами, утолив голод информационный, были вынуждены искать место, где утолить голод физический. Поиск провианта неожиданно вылился в интересную беседу, в ходе которой нам удалось узнать от открывшего в городе небольшую шашлычную гражданина Израиля Родиона о сложностях, с которыми сталкиваются местные предприниматели; о преградах, появляющихся у желающих выучить государственный язык; о менталитете местных, которые не могут себе позволить тратить много денег и, почему-то, вывешивают на свои автомобили флаги соседней страны.

Кажется, в Даугавпилсе действительно много мест общепита на душу населения - начиная столовками в духе «Доктор горилка» на центральном рынке и ул. Шаура, сетевых Čili Pica и кафетериев «местного разлива» Luna, заканчивая вполне себе ресторанами в духе Gubernators или Art hub. Кроме того, около десяти даугавпилсских заведений общепита разработали свои особенные блюда, создав «даугавпилсское меню».

Представители Даугавпилсской думы всерьез рассматривают перспективу развития города в данном направлении. Мэр Рихард Эйгим не исключает, что именно Даугавпилс может стать гастрономической столицей Латвии. Об этом он рассказывал Русскому TVNET в ноябре 2017 года.

И если это так, то, на наш субъективный взгляд, нам удалось найти место, которое должно быть если не центром этой столицы, то хотя бы «престижным микрорайоном».

Родион, владелец и повар Šašliks Mizrah, приехал в Даугавпилс из Израиля 5 лет назад. Такое решение он принял из-за своей супруги, которая родом из второго по величине города Латвии. До этого он вместе в любимой женщиной жил в 15 минутах езды от Тель-Авива, однако в силу визовых формальностей ей периодически приходилось возвращаться на 90 дней в Латвию.

Отправляясь на ужин в неслыханное ранее заведение, случайно найденное в Google, нам пришлось поплутать - оказалось, что это небольшой бокс, находящийся по соседству с Даугавпилсским Олимпийским центром.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Заказывая шашлык, люля-кебаб и хачапури, мы не рассчитывали, что за 22 евро мы получим огромные порции, которые втроем невозможно осилить даже за два дня; начав разговор с владельцем малого бизнеса, даже не подозревали, насколько интересной и злободневной окажется наша беседа; а,

продолжив диалог, поняли, что гражданин другой страны, занимающийся бизнесом в столице Латгалии, которую часто называют депрессивным регионом, окажется большим патриотом города и страны, чем многие местные жители.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

С Родионом мы разговариваем в достаточно необычных условиях - он разжигает угли, нанизывает мясо на шампура, периодически к окошку подходят клиенты.

«Картошка фри закончилась, я вместо нее положу вам дополнительное мясо», - обращается он к посетителю, а тот удовлетворительно кивает. «Они всегда соглашаются», - смеется владелец заведения.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Тель-Авив достаточно крупный город. Как Вы себя чувствовали, переехав в сравнительно небольшой Даугавпилс?

- Для меня Даугавпилс - самый лучший город. Если я попадаю в Ригу, начинаю сходить с ума. Мне нравится, что никто никуда не бежит, здесь спокойно, кроме того, именно в этом городе у меня есть возможность заниматься своим любимым делом. Я имею вид на жительство, латвийское гражданство я получать не хочу.

- Как Вы решили открыть свое дело?

- 5 месяцев я уже работаю здесь - такая мечта у меня была давно, я сам повар по профессии. Правда, изначально я думал, что я открою свое дело и найду специалиста, который будет здесь работать. Однако со временем я понял, что, скорее всего, никто не приготовит так хорошо, как я сам. Да и с самого начала я понимал, что в течении первого года я все равно сам буду работать - пока заработаешь имя, пока найдешь своих клиентов... Возможно, через какое-то время я всё-такие найду сотрудника, который будет готовить вместо меня, но пока я хочу делать это сам.

- Как Вы оцениваете, Вам уже удалось заработать узнаваемость в городе? Сколько клиентов Вы обслуживаете ежедневно?

- По-разному. В начале января людей практически не было - все доедали селедку под шубой. Сейчас начинают возвращаться - людям нравится, людям вкусно, ничего похожего на нас в городе нет.

- Получается, работаете в очень выгодной для Вас ситуации - конкуренты отсутствуют...

- Нет, они есть, но это непрямые конкуренты. Мы работаем вдвоем - я и моя помощница, иногда помогает жена, но это просто ее инициатива - приходит на помощь, когда я не справляюсь. В Израиле бизнесом я не занимался - работал как на кухне, так и директором заправочных станций.

Заниматься бизнесом, иметь своё дело в городе очень трудно! На это влияет множество факторов.

Свои порции я продаю очень дешево - просто потому, что если они будут стоить дороже, их никто не купит. Всегда найдутся те, у кого качество продуктов будет хуже и блюда будут не такими вкусными, однако жители города будут покупать у них только потому, что там дешевле.

- То есть, получается, в Даугавпилсе живут далеко не гурманы?

- Да, для местных главное - цена. Но те, кто покупают, слава Богу, ценят то, что я делаю. Именно для них я и стараюсь, и в целом общей ситуацией доволен.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- А как вы можете охарактеризовать даугавпилчан?

- Бедные. Вот, например, приходит женщина, говорит, что пробовала мои блюда на каком-то банкете, теперь хочет заказать на своё мероприятие. Я называю ей цену 40 евро за порцию на 8 человек, в которую входят два с половиной килограмма готового мяса с картошкой, салатами и лепешками. Она говорит: «Ой, дорого. А сколько стоит курица?». Я называю цену на 7 евро ниже, и она соглашается. Как бы мы не старались, люди всегда смотрят на цены...

Ленивые ли даугавпилчане? Не знаю! Но то, что они наглые - факт! Это проявляется во многом - практически никто не здоровается, не улыбается, люди скучные...

- Однако, несмотря на это, Даугавпилс Вам нравится?

- Да, но я не планирую оставаться здесь до конца своей жизни, через 7 лет я, скорее всего, уеду обратно в Израиль, когда моему старшему сыну исполнится 18. Дело в том, что сейчас у него двойное латвийско-израильское гражданство. Как только ему исполнится 18, придётся выбирать одно, и я бы не хотел, чтобы он отказался от израильского. Значит, придется отказаться от латышского, и вернуться в Израиль.

- А не будет грустно уезжать?

- Мне всегда грустно уезжать. Думаете, за 5 лет мне не грустно поехать туда (в Израиль- прим.ред.)? Именно потому, что мне будет грустно вернуться сюда, я туда и не еду. А я очень скучаю, но с этим надо мириться.

- Как вы думаете, за эти 7 лет, которые Вы планируете здесь прожить, город изменится, станет лучше?

- Я думаю, будет еще хуже. Все уезжают... За последний год три человека, с которыми я общался, уехали.

К сожалению, здесь мы не можем обеспечить такие условия труда, которые предлагают в других странах. Думаете, я не хочу платить своему работнику больше? Я хочу, но я не могу.

Я даже себе минимум плачу - я за пять месяцев не смог ничего из всех вложений перевести себе. В Даугавпилсе есть несколько монополий - их владельцы живут очень хорошо, в вот малому бизнесу трудно. В этом году поднялась минималка, теперь мне надо думать, как заплатить все налоги, поднять зарплаты... И это в условиях, когда у большинства людей низкие доходы, они неохотно тратят деньги.

- Получается, этим бизнесом Вы занимаетесь больше для души, чем ради прибыли?

- Да, именно для души, мне есть с чего зарабатывать помимо этого бизнеса. Мне нравится то, что я делаю, это было моей мечтой, я рад, что люди довольны и благодарны, но я знаю, что этим заработать не удастся. Если бы это был мой единственный вид заработка, я бы тоже уже уехал за границу.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Хочу рассказать абсурдную вещь о латышском языке. Я не могу его выучить, не потому, что не хочу, а потому, что в городе просто нет такой возможности - все разговаривают на русском. Да, я ходил на курсы, у меня есть необходимая для получения вида на жительства категория, однако на практике я могу сказать, грубо говоря, три слова. Мне очень страшно, что ко мне придет клиент-латыш, а я его не пойму... Я плачу налоги, я хочу чем-то заниматься, и боюсь, что меня оштрафуют. Однажды, когда меня здесь не было, приходила комиссия, но тогда здесь на месте была жена, она отлично знает латышский, поэтому проблем не было.

- А сколько языков Вы знаете?

- Русский, украинский, английский, иврит.

- Получается, в Даугавпилсе просто нет среды, в которой можно выучить государственный язык?

- Да, здесь нет возможности языковой практики.

Я смотрю на своих детей - вижу, как их учат латышскому в школе, и просто поражаюсь. Это кошмар! Мой старший ребенок учится в 4 классе, и иногда мне кажется, что я латышский язык знаю лучше, чем он. Зачем им 5 уроков русского языка в неделю? Они и так знают его! Пускай он будет писать без запятой, без деепричастного оборота! Дайте ему 20 уроков латышского!

Сейчас у них 4 урока латышского и 5 уроков русского... Зачем? Моя двоюродная сестра приехала в Израиль, ей было 14 лет, она в первый день пошла в израильскую школу, там просто нет других вариантов, и через месяц она уже разговаривала, читала и писала на иврите.

- Сейчас как раз говорят о том, что в Латвии нужно отказаться от школ нацменьшинств и перейти полностью на латышский язык обучения...

- Очень хорошо! Я - за! Человек, живущий в Латвии, должен знать латышский. Я бы, например, поджигал машины с российскими флагами, на которых так любят ездить местные.

- Много таких машин в Даугавпилсе?

- Да практически все!

- А почему так происходит? Почему жители города относятся к соседней стране с большей любовью чем к той, в которой они живут? Ладно язык, Вы сказали, что его просто невозможно выучить, потому что все говорят на русском, но флаги - это совсем непонятно... Должно же быть уважение к своей стране!

- Даже не должно, а просто обязано быть уважение к той стране, в которой проживаешь. Я бы, например, на национальном уровне штрафовал за выпячивание этих флагов и разжигание розни на этой почве.

Исторически так сложилось, что в Даугавпилсе живёт много белорусов, русских... Русскими им быть никто не запрещает, но они обязаны учить язык и уважать страну, в которой они живут!

Возвращаясь к той теме, о которой мы уже говорили - в школах не обучают языку так, чтобы дети могли на нем общаться. Не может половина уроков быть на латышском, половина - на русском. Это настоящая проблема, потому что растет еще одно поколение, которое не будет знать госязык.

- То есть, Вы считаете, что подрастающее поколение будет таким же «постсоветским»?

- Таким же, а то еще и хуже! Детей надо учить. Но это замкнутый круг - например, мой ребенок не смог пойти в латышскую школу, потому что, когда мы приехали сюда 5 лет назад, мы смогли его устроить только в нелатышский садик - соответственно, никакой базы у него не было, я помочь ему не мог, и в латышской школе он бы просто не показал никаких положительных результатов.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- А в городе у дошкольников нет возможности пройти какие-то подготовительные курсы, направленные именно на изучение латышского языка?

- Судя по всему, нет. В латышскую школу в Даугавпилсе идут дети из латышских садиков, конкретно подготовленные, которые хорошо владеют языком.

- То есть, по большому счёту, проблема заключается в том, что даже те русскоязычные родители, которые хотят, чтобы их ребенок хорошо владел госязыком, не могут ничего сделать для этого?

- Я не знаю, как другие родители, но я, например, очень хотел, но вижу - ребёнок не может, и всё тут.

Посещая детский сад, единственное, что он знал на латышском - песенка «Tūdaliņ, tāgadiņ». Так язык не учат!

Но, в тоже время, я считаю, что и штрафы за незнание госязыка вызывают негатив у тех, кто их получает. В Израиле я не могу представить ситуацию, что к человеку, чья работа не связана с общением, а, например, с уборкой самолетов, придет комиссия и скажет: «Добрый день, расскажите о том, как проходит Ваш день на иврите». Да, без знания языка человек не пробьется в жизни дальше младшего обслуживающего персонала, но если его все устраивает, он будет комфортно себя чувствовать.

- А как тогда заставить учить латышский? Может, у вас есть какие-то свои соображения на этот счет...

- Заставлять не надо, надо стимулировать. Думаю, надо начинать со школы - ввести обучение полностью на латышском. Русский язык можно учить факультативно. В Украине, например, все говорят на украинском. Я родился на Украине и знаю язык до сих пор!

Очень хотел бы выучить латышский, но без языковой практики, просто посещая курсы, это очень сложно. Вот ты сидел на уроке, учил государственный язык, а потом идешь в магазин, хочешь попрактиковаться, а тебе отвечают на русском...

Ладно еще старшее поколение, им может быть сложнее, но молодые люди, по моим наблюдениям, тоже, к сожалению, язык не учат...

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.