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Даугавпилс: от А до Я за 8 кликов

Виктория Пушкеле/ Русский TVNET
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эксклюзив
Фото: Mārtiņš Otto/TVNET

«Скажу вам по секрету, некоторые деятели считают, что ваш проект проплачен кем-то с целью очернить наш город», «Да, не все так радужно, как хотелось бы, но ведь это всё правда», - такие мнения мы услышали о серии статей Русского TVNET в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Десятки интервью, мнений и комментариев, документов, материалов, писем и разговоров. Проект завершен. Пора подводить итоги - о том, что происходит во втором по величине городе Латвии, и как все его текущие проблемы, планы и перспективы выглядят со стороны.

1

Люди города: Теория шести рукопожатий не работает
2

Экономика: долги, инвесторы и еврофонды
3

Бизнес и рабочие места: как восстановить «былую мощь»
4

«Это может объяснить только даугавпилчанин»: смертность, миграция и возвращение
5

Политическая война: Обвинение в коррупции, споры и склоки
6

Доступность информации: аргументы, дискуссии и политический удар
7

Рупор Кремля и конфронтации «местного разлива»
8

О позитиве и о том, что будущее есть
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