Даугавпилс: от А до Я за 8 кликов

«Скажу вам по секрету, некоторые деятели считают, что ваш проект проплачен кем-то с целью очернить наш город», «Да, не все так радужно, как хотелось бы, но ведь это всё правда», - такие мнения мы услышали о серии статей Русского TVNET в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Десятки интервью, мнений и комментариев, документов, материалов, писем и разговоров. Проект завершен. Пора подводить итоги - о том, что происходит во втором по величине городе Латвии, и как все его текущие проблемы, планы и перспективы выглядят со стороны.