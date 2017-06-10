СМИ: Многолетняя борьба России с терроризмом была эффективной и противоречивой

Бомба террориста-смертника разорвалась после концерта, на который пришли празднично настроенные молодые люди. В результате погибли 15 человек. Это звучит неприятно знакомо? Террористы напали на музыкальный театр, где в результате были убиты и ранены люди, и эти потери составили трехзначную цифру. Мы хорошо помним возникший тогда страх, - пишет издание Jyllands-Posten, Дания.

Но здесь речь пойдет не о бомбе террориста в Манчестере на прошлой неделе или о страшном нападении на театр «Батаклан» в Париже осенью 2015 года.

Тишина в течение 10 лет

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Уже в начале нулевых Россия была целью ряда мощных терактов, которые по своему стилю и жестокости могут напомнить те, которые произошли в больших европейских городах в последние годы.

На рок-фестивале в Тушино на северо-западе Москвы теракт произошел в июле 2003 года.

За год до этого нападение на театр на Дубровке на юге столицы в октябре закончилось гибелью более 170 человек после того, как полиция заполнила здание газом.

Среди других громких и кровавых эпизодов можно назвать нападение на два российских пассажирских самолета в августе 2004 года (в результате 90 погибших). Кульминация таких эпизодов — захват заложников в школе небольшого городка Беслан на юге России в сентябре 2004 года, когда после решения начать штурм здания погибло почти 400 человек, половина из которых были дети. Это решение впоследствии вызвало серьезную критику.

После этого в России был относительно долгий спокойный период без терактов,

хотя и произошел ряд отдельных покушений меньших размеров.

В начале апреля этого года в метро Петербурга в результате взрыва бомбы террориста погибло 16 пассажиров.

Критика методов

Но как Россия борется с террором, и чему Запад может научиться в результате этого?

Вот несколько подходов к борьбе с террором, используемых российской стороной и часто критикуемых:

Военная сила и подавление на местном уровне: Волна террора нулевых в большой степени была следствием жестокой войны с мятежниками Чечни, которая требовала независимости от России, но с течением времени эта война во все бόльшей степени попадала под влияние исламистских течений. Жестокое и чрезвычайно кровавое подавление этого мятежа и последующее установление в регионе очень жесткого режима под руководством клана Кадыровых, которые сначала поддерживали мятежников, но затем сменили сторону конфликта, способствовало тому, что ситуация с терактами стала в России спокойней.

Пленных не брать: В нападении на театр в 2002 году и захвате там заложников участвовали примерно 40 боевиков, ни один из них не выжил. Также и в связи с другими антитеррористическими действиями

российский спецназ проводил жесткую линию: сначала стрелять, спрашивать потом.

Во многих случаях, например, во время штурма школы в Беслане, эта противоречивая политика стоила жизни многим гражданским лицам.

Масштабные меры безопасности: Если вы из Москвы едете в Петербург скоростным поездом, то ваш багаж будет проверен дважды перед тем, как вы попадете в купе. Вполне вероятно, что в поезде могут находиться одетые в гражданскую одежду вооруженные сотрудники службы безопасности. Если вы входите на вокзал, в зал аэропорта, идете на демонстрацию или в театр в Москве, то неизбежно вы будете проходить проверку, как это делается в западных аэропортах. Это раздражает, для этого нужно много людей, это занимает много времени, но, вероятно, это спасает человеческие жизни.

Агрессивные методы: В больших российских городах много полицейских в форме на станциях метро, на улицах и на всевозможных мероприятиях. Они активно выполняют свои обязанности в том, что относится к проверке документов. И несомненно, что их действия в первую очередь направлены на людей с Кавказа и из Средней Азии. Официально это рассматривается как своевременные меры предосторожности, но организации по защите прав человека критиковали эти методы как дискриминационные по отношению к этническим меньшинствам.

Длительная борьба: В Российской империи в течение столетий существовали большие группы мусульманского населения. Понятно, что борьба с экстремистскими течениями в этих группах может затянуться на десятилетия. Несмотря на большую поддержку Кремлем православной церкви, широко распространено мнение, что Россия — это многонациональное общество с различными концессиями, которые в основном мирно уживаются друг с другом.

Полностью замалчивать терроризм: Освещение терактов в российской прессе не столь широко и эмоционально, как в западной прессе. Сообщения, например, о жертвах террористического взрыва в самолете над Египтом в октябре 2015 года, когда погибло 224 человека, были очень приглушенными.

Это можно воспринимать как желание Кремля замалчивать негативные истории как можно быстрее.

Но некоторые указывают на то, что это может снизить пропагандистский эффект терактов и таким образом уменьшить желание последовать по пути террористов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Ruslands mangeårige kamp mod terrorismen har været effektiv og kontroversiel

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