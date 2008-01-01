Глава «Дзинтарс»: в Латвии остался дикий, бандитский капитализм

Осенью прошлого года Латвию поразили новости о том, что у местного производителя косметики «Дзинтарс» серьезные финансовые проблемы. Предприятие закончило 2015 год с оборотом в 5,911 млн евро, что было на 7% меньше, чем годом ранее. В свою очередь убытки компании выросли на 76% - до 2,633 млн евро. Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, «Дзинтарс» разработал план мероприятий процесса правовой защиты, который суд утвердил в этом году. Портал TVNET пообщался с председателем правления и держателем большей части акций «Дзинтарса» Ильей Герчиковым, в котором он рассказал как о работе предприятия спустя год, так и о своем видении происходящих в Латвии процессов.

Русский TVNET публикует отрывки интервью, их также можно посмотреть на видео. Все интервью на латышском языке читайте здесь.

«Dzintara» vadītājs: Latvijā palicis mežonīgs, bandītisks kapitālisms

Понятие «патриотизм» приватизировано

Так как я неофициальное лицо, я имею право на личное мнение. Я считаю, что это большой праздник, однако за последние несколько десятков лет у нас перепуталось понятие «патриотизм». Некоторые приватизировали это понятие, но забыли свою родину, забыли своё государство и живут своей личной жизнью.

У нас уже нет того, что мы когда-то имели. Когда-то предки основали очень много вещей, которые мы потом распродали и разбазарили.

Было три сахарных завода - Екабпилс Лиепая и Елгава. Давайте в стакан чая класть три ложки сахара - за каждую из фабрик. Это и есть патриотизм, о котором я пытаюсь вам рассказать. А мы теперь отделили его от жизни, это понятие стало спекулятивным и просто неприятным. А сахарные заводы снесли бульдозерами. А почему? Потому что так было выгодно одной группе лиц. Вот когда мы работаем на них, мы теряем свою страну.

Разве только сахарные заводы пропали? У нас было лучшее пиво. Теперь его нет, только газированный напиток. Почему мы к этому относимся так безразлично?

Я думаю, что из-за малообразованности люди говорят о капитализме все, что им приходит в голову. Я экономист-аналитик, который изучал законодательство, социальный строй многих стран. Я должен вас разочаровать - от «капитализма» у нас осталось лишь понятие дикого, бандитского капитализма. А вот если посмотреть на Германию - да, там государственный капитализм, регулирование экономики.

Расскажу анекдот советских времен: «Директор ЦРУ никак не мог объяснить Никсону, почему в Советском союзе старые машины стоят дороже новых». Это объяснить невозможно - система так устроена, что нельзя получить новую машину, а нелегально старую - можно.

Почему у нас лекарства стоят в два раза дороже чем в Берлине? Когда я бываю там в командировке, я обязательно покупаю там медикаменты.

В Германии все очень просто - если оптовая компания делает наценку на лекарства более 5%, ей поднимают налог до 72%. Но у нас же этого нет - у нас лобби, у нас нет честной конкуренции!

Латвийская экономика разрушена

Я думаю, что экономика Латвии развалилась - у меня есть цифры, я человек фактов. Начните с вопроса - для чего врут о численности населения Латвии? Правительство боится, что если обнародуют реальную цифру здесь живущих, нам не дадут фонды ЕС. Можно подумать, что кто-то анализировал, а правда ли, что Европейские фонды действительно принесли столько блага нам. Я могу сказать сразу - это заблуждение. За фонды ЕС мы каждый год вносим взнос в размере 150 млн евро. Я уже не говорю, что 20% этих фондов разворовывают. На оставшиеся деньги не построили ничего производящего. Строят парки, канализации - главное, чтобы ничего не построили конкурентного для тех, «кто дает».

Мы работаем на какой-то маленький узкий круг. Скажите, это экономика? Экономика - это тогда, когда мы дорожим своим бизнесом. У нас к бизнесменам отношение просто пренебрежительное.

Все думают, что статус бизнесмена это большое счастье. Но на самом деле, бизнесмен - это трудоголик, который рискует своими собственными доходами.

Однако у нас, к сожалению, в бизнесе много спекуляций.

Я вообще не люблю слово «бизнес». Я не бизнесмен, я производитель. Когда разваливалось все, надо было выжить. Вы себе не представляете, что это значило для «Дзинтарса». Ведь все поставки сырья были по фондам Советского союза - понятно, что они моментально прекратились. Однако мне удалось сэкономить средства, потому что я имел различных знакомых, обладал некоторыми сведениями. На эти деньги я закупил сырье, благодаря которым мы смогли проработать еще 7-8 лет. Но пришла другая беда - когда только открыли железный занавес и мы с вами превратились в банановую республику, в Латвию завозили зонтики, косметику из Польши и Болгарии, нас перестали покупать. Однако, спустя пару лет люди, все-таки, вернулись к качеству.

«Дзинтарс» объем убытков в этом году планирует снизить в полтора раза

Именно тогда, когда было преддверие кризиса, мы изменили политику - мы стали требовать предоплату. Конечно, наши объемы резко упали. С одной стороны это было плохо, но с другой - хорошо. Мы знали, что мы получаем реальные деньги. Однако как только мы стали подниматься - нашли новые товары, новые рынки, в 2011 году произошел всемирный экономический кризис.

С первого же кризиса 2008 года мы сделали ставку на косметику очень высокого качества и постепенно к этому идем. Сегодня мы опережаем многие известные бренды потому, что они пошли по простому пути - заказывают косметику у дешевых фирм, им наплевать на то, «что там внутри». А вот брендом они торгуют! Мы так не сделаем, потому что мы несем ответственность за свою марку!

Поверьте мне, приходит время «Дзинтарса», потому что натуральные продукты будут востребованы во всем!