Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Верховный суд Испании заключил под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро, сообщает El Mundo.

Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро, после чего могут оставаться на свободе.

Прокуратура, которая обвиняет парламентариев в бунте, мятеже и растрате, настаивала на задержании четырех из шести депутатов, входящих в состав руководства парламента, в том числе Форкадель. Как отмечает ТАСС, они в четверг давали показания в Верховном суде Испании.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Мадрида 27 октября. Голосование было объявлено испанскими властями и Конституционным судом страны незаконным. Сенат Испании ввел прямое управление Мадрида в Каталонии. Власти Испании отправили в отставку правительство Каталонии, распустили каталонский парламент и назначили новые выборы в регионе на 21 декабря.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и бывшие министры после этого уехали в Бельгию. Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии. Суд также выдал ордер на арест отстраненного от должности главы региона Карлеса Пучдемона и четырех экс-советников региональных департаментов, находящихся в Бельгии.

Когда власти Испании выдали европейский ордер на арест, Пучдемон и четыре экс-министра правительства Каталонии сдались бельгийским властям. 6 ноября все пятеро были освобождены, однако суд запретил им покидать территорию Бельгии.