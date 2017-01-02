ПБ назвала главные угрозы года: Россия и терроризм

Начальник Полиции безопасности Нормундс Межвиетс
 

Начальник Полиции безопасности Нормундс Межвиетс. Фото: Edijs Pālens/LETA

Полиция безопасности (ПБ) считает, что основными проблемами в сфере национальной безопасности в этом году будут агрессивная внешняя политика России и угроза терроризма.

Как заявили в ПБ, одновременно важным направлением деятельности будет также предотвращение рисков противоправных действий на предусмотренных в июне выборах самоуправлений в Латвии.

Кроме того, ПБ все больше внимания уделяет процессам в информационном пространстве, где увеличивается объем ложной или заведомо искаженной информации, что может существенно повлиять на общественно-политические процессы в стране и тем самым создать риски для национальной безопасности.

По мнению ПБ, данная тенденция будет актуальна и в 2017 году.

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В середине декабря на заседании консультативного совета экспертов антитеррористического центра был сделан вывод, что произошедшие и предотвращенные в 2016 году террористические акты свидетельствуют о том, что несмотря на интенсивные антитеррористические меры уровень угрозы, создаваемой исламистскими террористами, в ближайшем будущем в Европе не снизится.

На заседании было подчеркнуто, что несмотря на низкий уровень террористической угрозы в Латвии ПБ в сотрудничестве с другими участвующими в антитеррористических мероприятиях учреждениями продолжает целенаправленно развивать национальную антитеррористическую систему, обеспечивая ее готовность оперативно и эффективно реагировать на угрозы терроризма в случае их увеличения.

После недавнего теракта в Берлине ПБ также заявила, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким.

Несмотря на это, ПБ постоянно проводит анализ ситуации и интенсивно сотрудничает с иностранными партнерскими службами, чтобы в случае увеличения угрозы терроризма оперативно ввести дополнительные профилактические антитеррористические меры.

В ноябре ПБ сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже. Позже выяснилось, что им является работник ГАО «Латвияс дзелзцельш». ПБ не сообщает, в пользу какой страны велся шпионаж, однако в отчете о деятельности ПБ за 2015 год говорится, что по-прежнему основные риски в сфере контрразведки для Латвии создают российские спецслужбы.

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