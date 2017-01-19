KNAB проверит назначение Якринса в правление «Ригас сатиксме»

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проверит, не нарушает ли назначение и.о. директора департамента дорожного движения Рижской думы Эмила Якринса на должность члена правления ООО «Ригас сатиксме» принципы хорошего управления и не усматривается ли в этом конфликт интересов.

Проверку KNAB начало по заявлению зампредседателя фракции «Единства» в Рижской думе Олафа Пулкса.

«Директор департамента дорожного движения Якринс не может проверять «Ригас сатиксме», где членом правления является сам Якринс», - считает Пулкс.

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Представитель столичной думы Угис Видаускис ранее заявил агентству ЛЕТА, что Якринс может совмещать работу на предприятии и должность и.о. директора департамента, однако, чтобы не возникло конфликта интересов, при совмещении должностей разделены его компетенции.

Якринс был назначен на должность члена правления «Ригас сатиксме» конкурсной комиссией предприятия, которая сочла его наилучшим кандидатом.

В целом на конкурс было подано десять заявок.

Обязанности директора департамента дорожного движения Якринс выполняет с августа прошлого года, когда из-за медленного ремонта столичных улиц от этой должности был отстранен Виталий Рейнбах.

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