Пропавшая в Германии рижанка нашлась

 

Фото: bezvests.lv

43-летняя жительница Латвии Елена Мешкова, пропавшая без вести в Германии по дороге домой в Ригу, нашлась, связалась с близкими и сейчас находится в безопасности. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщает Bezvests.lv.

«Близкие женщины сердечно благодарят всех, кто принял участие в ее судьбе и помогал искать и делился информацией. Что случилось в дороге, пока неизвестно, как только будет какая-то ясность, сообщим подробности. Главное, что человек нашелся!», - сказано в сообщении.

Напомним, 18 января 2017 года около 20:40 она возвращалась из Германии домой в Латвию после месячного пребывания в этой стране и до сих пор домой не вернулась. Известно только, что Елена вышла из микроавтобуса недалеко от Бремена, затем следы затерялись. Телефон со вчерашнего вечера вне зоны доступа. По последней информации очевидцев, после выхода из микроавтобуса женщина поймала такси и уехала в сторону Бремена. При себе у нее был большой чемодан.

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