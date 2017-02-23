В Иманте, возможно из-за курения, в квартире возник пожар; погибли мужчина и собака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Призыв «курение наносит вред организму человека» уже давно следует поменять на «курение - угроза жизни», особенно, если курить не осторожно. И дело вовсе не в различных заболеваниях. Так в Иманте погиб один мужчина и его пес.

Утро рабочего дня в пятиэтажном доме Иманты началось как обычно - люди медленно отправлялись на работу, готовясь к обыденной суете.

«Я проснулась в 8 утра. Подумала, что за странный запах? Как будто кто-то курит» - рассказывает одна из жительниц дома Надежда.

Реклама

Подозрительный запах учуяли и другие жильцы многоэтажного дома, но откуда он идет, оставалось тайной. Только спустя некоторое время, когда лестничная клетка заполнилась дымом, стало понятно - в одной из квартир пожар.

Примерно через полчаса пожарным удалось ликвидировать огонь, однако, выяснились печальные факты - обитатель квартиры и его собака - погибли.

«Либо ему стало плохо, либо он просто уснул с зажжённой сигаретой… если бы это была старая проводка, все кончилась бы иначе. Думаю, что это человеческий фактор. Главное, что у него была собака, но она не лаяла, не рычала. Совсем ничего. Спасибо Богу, что пожарные так быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь… Посмотрите сами, там на третьем этаже, бедные люди. Там же все полностью черное», - рассказывает соседка.

Еще по этой теме
Русский TVNET предупреждает: Курение в парке вызывает Иеву Бранте

Русский TVNET предупреждает: Курение в парке вызывает Иеву Бранте

44% жителей упрекали курильщиков в курении в общественном месте

44% жителей упрекали курильщиков в курении в общественном месте

Курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно

Курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 550 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR

reklama.vesti.lv

10-летняя модель - копия Тайры Бэнкс «взорвала» Instagram Wo&Men

10-летняя модель - копия Тайры Бэнкс «взорвала» Instagram

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia Hi-Tech

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Максим Фадеев раскрыл подробности личной жизни Юлии Савичевой Showbiz

Максим Фадеев раскрыл подробности личной жизни Юлии Савичевой

6 процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги Wo&Men

6 процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги

Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой Showbiz

Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой

пожар

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры, Кенгарагс
Продают Квартиры, Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 