В Иманте, возможно из-за курения, в квартире возник пожар; погибли мужчина и собака

Призыв «курение наносит вред организму человека» уже давно следует поменять на «курение - угроза жизни», особенно, если курить не осторожно. И дело вовсе не в различных заболеваниях. Так в Иманте погиб один мужчина и его пес.

Утро рабочего дня в пятиэтажном доме Иманты началось как обычно - люди медленно отправлялись на работу, готовясь к обыденной суете.

«Я проснулась в 8 утра. Подумала, что за странный запах? Как будто кто-то курит» - рассказывает одна из жительниц дома Надежда.

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Подозрительный запах учуяли и другие жильцы многоэтажного дома, но откуда он идет, оставалось тайной. Только спустя некоторое время, когда лестничная клетка заполнилась дымом, стало понятно - в одной из квартир пожар.

Примерно через полчаса пожарным удалось ликвидировать огонь, однако, выяснились печальные факты - обитатель квартиры и его собака - погибли.

«Либо ему стало плохо, либо он просто уснул с зажжённой сигаретой… если бы это была старая проводка, все кончилась бы иначе. Думаю, что это человеческий фактор. Главное, что у него была собака, но она не лаяла, не рычала. Совсем ничего. Спасибо Богу, что пожарные так быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь… Посмотрите сами, там на третьем этаже, бедные люди. Там же все полностью черное», - рассказывает соседка.

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