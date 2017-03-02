Ни денег, ни жилья! Как один рижанин купил квартиру, но «остался с носом»

Увидев объявление о продаже однокомнатной квартиры в городе Валка, рижанин Том тут же связался с продавцом, который любезно согласился на своем личном автомобиле отвезти покупателя как в Валку, так и обратно в столицу..

В передачу Bez Tabu обратился покупатель Том, который указал, что за квартиру стоимостью 3200 евро, заплатил первый взнос в размере 900 евро, однако, до сих пор у него нет ни жилья, ни денег.

8 мая 2016 года между покупателем Томом и продавцом Мартином Лундером был заключён договор о купли-продажи недвижимости, включающий условия, что Том от продавца приобретает однокомнатную квартиру в Валке, на улице Ригас 5-13.

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«Заключили договор и я дал владельцу 100 евро наличными. Примерно через 2 недели он мне позвонил, и сказал, что хочет получить еще 400 евро - мы встретились и я передал ему деньги. Спустя какое-то время история повторилась.

В целом, я отдал ему 900 евро, напомнив, что покупку необходимо заверить у нотариуса. Он не согласился»

- рассказывает Том.

Вскоре обе стороны подписали соглашение об отмене договора купли-продажи, который предусматривал, что М. Лундерс в течение 10 дней, до 10 июня 2016 года, возвращает заплаченные 900 евро Тому обратно.

Отказавшийся покупатель указал, что до этих пор получил лишь 50 евро и пустые обещания.

Представители Государственной полиции указывают, что данный продавец уже находился в их поле зрения, но от дальнейших комментариев отказались. Если в интернете в поисковую строку ввести имя продавца, то можно найти множество жалоб, предупреждающих об обмане и мошенничестве.

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