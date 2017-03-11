Фото: автомобиль, который стоил Иеве Страздаускайте жизни

 

Фото: 15min.lt

Так выглядит шикарный автомобиль Audi A 7 Иевы Страздаускайте, которой завладели преступники и которая стоила девушке жизни. Стоимость автомобиля составляет порядка 40-50 тысяч евро.

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

Машина убитой Иевы Страздаускайте

Фото: Машина убитой Иевы Страздаускайте0

Как уже писал Русский TVNET, в пятницу вечером полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей в Литве Еве Страздаускайте.

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В ходе срочной пресс-конференции было сообщено, что тело девушки найдено. По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство.

Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя «Audi A7». По всей, видимости основным объектом был автомобиль. Тело Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле.

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