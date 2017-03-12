«Синий кит» добрался до наших детей? Видео, как в рижской школе пятиклассница хочет выпрыгнуть из окна

Еще несколько дней назад глава Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что сообщения о том, что в Латвии открылся счет жертвам так называемых подростковых «групп самоубийц» в интернете, не соответствуют действительности.

Однако как стражи порядка прокомментировали бы видео, которое появилось в YouTube 11 марта?

Хотя на самом видео не зафиксирован момент падения, портал kompromat.lv сообщает, в Рижской 75 средней школе ( Rīgas 75.vidusskola ) произошла трагедия: пятиклассница выпрыгнула из окна четвертого этажа. У девочки множество переломов, сейчас она находится в больнице.

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Видео стало доступно благодаря бдительным родителям: якобы, в конце января школьники создали группу в приложении WhatsApp, где активно обсуждали игру в «Синего кита». Взрослые заметили странное поведение своих детей и провели расследование - в результате в их руках оказалось жестокое видео.

Видео

Как уже сообщал Русский TVNET, полиция на специально созванной пресс-конференции рассказала, что опасная игра, будто бы подталкивающая подростков к совершению самоубийства, в Латвии зафиксирована только в разговорах. Госполиция получила от обеспокоенных родителей телефонные звонки в связи с поднятым вокруг призывающей к суициду игры «Синий кит» ажиотажем, но не получила доказательств того, что эту игру организовала какая-то группировка взрослых.

Однако вот факты: утром 7 марта в СМИ распространилась информация о том, что в Риге ученик четвертого класса совершил попытку самоубийства и существует предположение, что его к этому побудила «игра со смертью», которую «распространяют» в интернете. Родителям удалось спасти ребенка, однако, он доставлен в Детскую больницу в критическом состоянии.

Во избежании недоразумений полиция сообщила, что начала уголовный процесс по данному делу.

Также в в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Представители госполиции отказываются давать комментарии. Официальной информации о том, состоят ли латвийские подростки в подобных группах, нет.

Мы напоминаем, что начались школьные каникулы! Родители, контролируйте своих детей! Интересуйтесь, где и с кем они проводят свое свободное время, какие сайты посещают!

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