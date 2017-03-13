Пожар в торговом центре «Juglas centrs» локализован

 

Фото: Zane Bitere/LETA

 

Возникшей сегодня утром на Югле пожар повышенной опасности в торговом центре «Juglas centrs», был локализован в 10.42 порталу TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). На месте работали 40 пожарных.

Торговый центр закрыт, об этом рассказал представитель SIA «RCH Management» Раймондс Кайровс.

Продолжается ликвидация возгорания, часть пожарных автомашин уже вернулась в депо. В целом огнем повреждено 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже.

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Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.

Вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

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Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.

По собщениям очевидцев, эвакуирован не только торговый центр, но и рядом расположенная автозаправочная станция Statoil.

Twitter

Twitter

По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.

Пожар в торговом центре «Juglas centrs»

Фото: Пожар в торговом центре «Juglas centrs»0

На месте происшествия работают более 40 пожарных и 11 пожарных автомашин.

Twitter

Пользователи соцсетей сообщают о пробках, которые возникли из-за того, что было закрыто движение на ротационном круге возле торгового центра.

В утренние часы, как известно, в сторону центра через Юглу едут многие жители Адажи, Саулкрасты, Сигулды, Берги. Хорошо, что у школьников на этой неделе начались весенние каникулы и это немного разгрузило движение транспорта.

Twitter

ГПСС также сообщает в Twitter о транспортных ограничениях из-за пожара. Для движения транспорта закрыты набережная Юглы, съезд с ул. Бривибас гатве и ул. Юглас.


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