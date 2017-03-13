Пожар в торговом центре «Juglas centrs» локализован

Возникшей сегодня утром на Югле пожар повышенной опасности в торговом центре «Juglas centrs», был локализован в 10.42 порталу TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). На месте работали 40 пожарных.

Торговый центр закрыт, об этом рассказал представитель SIA «RCH Management» Раймондс Кайровс.

Продолжается ликвидация возгорания, часть пожарных автомашин уже вернулась в депо. В целом огнем повреждено 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже.

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Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.

Вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

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Juglas centrs deg, tuvejais satiksmes aplis slegts, veidojas megakorkis cc: @PieciRiti pic.twitter.com/ioUGOVkTwN— AV (@MrAaaVee) March 13, 2017

Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.

По собщениям очевидцев, эвакуирован не только торговый центр, но и рядом расположенная автозаправочная станция Statoil.

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Iedzīvotāju ievērībai - Juglā dzēšam ugunsgrēku,kas izcēlies sabiedriskā ēkā.Šobrīd notikuma vietā strādā vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji!— VUGD (@ugunsdzeseji) March 13, 2017

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По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.













































Aizvērt Пожар в торговом центре «Juglas centrs» TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







На месте происшествия работают более 40 пожарных и 11 пожарных автомашин.

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Пользователи соцсетей сообщают о пробках, которые возникли из-за того, что было закрыто движение на ротационном круге возле торгового центра.

В утренние часы, как известно, в сторону центра через Юглу едут многие жители Адажи, Саулкрасты, Сигулды, Берги. Хорошо, что у школьников на этой неделе начались весенние каникулы и это немного разгрузило движение транспорта.

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Saistībā ar ugunsgrēku bloķēta satiksmes kustība Juglas krastmalā (nobraukšana no Brīvības gatves un Juglas iela pie Brīvības ielas). https://t.co/5rHrxrSzNx— Valsts policija (@Valsts_policija) March 13, 2017

ГПСС также сообщает в Twitter о транспортных ограничениях из-за пожара. Для движения транспорта закрыты набережная Юглы, съезд с ул. Бривибас гатве и ул. Юглас.