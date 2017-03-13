Полиция раскрывает новые подробности в деле о жестоком убийстве Евы

 

Фото: bezvests.lv

Уже несколько дней общественность стран Балтии следит за ходом расследования жестокого убийства 26-летней Евы Страздаускайте. Сегодня полиция обнародовала новые факты - оказывается, преступники изначально не планировали убивать девушку.

Так, портал 15min.lt сообщает, что, возможно, это не первое преступление группировки - они высматривали дорогие авто, преимущественно производства Германии, на местных дорогах. У них также был сообщник, задача которого состояла в том, чтобы сбыть похищенные авто на «черном рынке». Известно, что в тот роковой день нелюди высматривали дорогие машины и им на глаза попалась Ева. Они обсудили между собой, стоит ли такую машину угонять, затем инсцинировали ДТП.

Комиссар полиции Линас Пернавас утвреждает, что изначально у преступников не было в планах убивать жертву и это решение возникло спонтанно. По данным литовских СМИ, девушка получила не менее 10 ударов по голове.

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Машина убитой Иевы Страздаускайте

Фото: Машина убитой Иевы Страздаускайте0

Как уже сообщал Русский TVNET, в воскресенье 12 марта в Вильнюсский суд были доставлены 6 подозреваемых в убийстве Евы Страздаускайте. Все они скрывали лица под масками.

Позже стало известно, что всем им была применена максимальная мера пресечения - 3 месяца тюрьмы.

Напомним, что узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото виден гламурный образ жизни представителей цыганcкой национальности: богатый интерьер жилья, дорогие машины...

Убийцы Евы Страздаускайте доставлены в суд

Фото: Убийцы Евы Страздаускайте доставлены в суд0

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