В Лиелупской школе ранены два человека; стрелявший пока не пойман

В Лиелупской основной школе в Юрмале во время слета (вечера встречи выпускников) некий человек стрелял в людей. Злоумышленник до сих пор не пойман, оба пострадавших доставлены в больницу, - рассказала порталу представитель Госполиции Гита Гжибовска.

По ее словам инцидент произошел в ночь на 12 марта. Один из пострадавших ранен в руку, второй - в живот.

По информации, мужчина стрелял в своих бывших одноклассников и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

В интересах следствия более подробную информацию полиция не предоставляет.

Ведется расследование.