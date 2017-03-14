В Лиелупской школе ранены два человека; стрелявший пока не пойман

 

 

В Лиелупской основной школе в Юрмале во время слета (вечера встречи выпускников) некий человек стрелял в людей. Злоумышленник до сих пор не пойман, оба пострадавших доставлены в больницу, - рассказала порталу представитель Госполиции Гита Гжибовска.

По ее словам инцидент произошел в ночь на 12 марта. Один из пострадавших ранен в руку, второй - в живот.

По информации, мужчина стрелял в своих бывших одноклассников и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения.

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В интересах следствия более подробную информацию полиция не предоставляет.

Ведется расследование.


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