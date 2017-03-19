При попытке потушить горящую розетку, женщина получила ожог руки

В субботу в Елгаве одна женщина получила серьезный ожог руки, пытаясь потушить загоревшуюся розетку.

В субботу примерно в 10.44 Государственно пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов с улицы Пукю в Елгаве. Там, в квартире на 6 этаже загорелась электрическая розетка и некоторые бытовые вещи.

Женщина, которая пыталась самостоятельно ликвидировать пожар, была доставлена в больницу с ожогом руки и ладони.

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Всего, за прошедшие сутки зарегистрирован 21 пожар, в одном из которых погибла 90-летняя женщина.

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