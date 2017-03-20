Иева Страздаускайте не была первой: бизнесмен из Латвии рассказал о пережитом

В литовские СМИ попала информация о том, что ранее на дорогах Литвы похожее на случай Иевы Страздаускайте ограбление пережил предприниматель из Латвии, пишет Apollo со ссылкой на портал «15min.lt».

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Бизнесмен из Латвии рассказал, что в апреле прошлого года ехал через Литву в Германию на автомобиле «Volkswagen Passat» 2015 года выпуска. Примерно от Кедайни за его машиной стал следовать другой автомобиль, водитель которого недалеко от Каунаса специально врезался в его транспортное средство.

Предприниматель с коллегой попытались позвонить в полицию, однако мобильная связь не работала.

Из второй машины вышел мужчина, который сначала пытался начать разговор, а затем вместе со вторым мужчиной пригрозил оружием. Неизвестные выкинули жителей Латвии из машины и уехали.











































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Нападение произошло примерно в три часа ночи. Нападавшие передвигались на Audi возрастом 10-15 лет.

По словам латвийца, водитель вел себя странно - то приближался, то отдалялся.

Когда бизнесмен увеличил скорость, нападавшие последовали за ним. Мужчина решил, что его преследует псих, который пытается показать, что тот едет слишком медленно, однако соседняя полоса была свободна. Вскоре оба жителя Латвии почувствовали удар, и машины остановились.

















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Так как позвонить в полицию было невозможно, предприниматель допускает, что у преступников был блокировщик мобильной связи.

Из Audi выскочил парень в возрасте примерно 20 лет и стал спрашивать об аварии. Всего же в машине сидели четверо или пятеро мужчин, но вышли из салона двое. Один был цыганской национальности, второй - темноволосый, но не выглядящий цыганом.

Между собой они говорили по-русски. Вскоре они пригрозили оружием, выкинули латвийцев из их авто, сказали им идти в направлении Каунаса, отобрали телефоны и уехали. Пострадавшие бросились бежать в направлении Клайпеды.

Они заметили дом, в котором горел свет, уговорили хозяев вызвать полицию. Стражи порядка приехали примерно через 2 часа и относились к пострадавшим как к преступникам. По словам предпринимателя, литовская полиция начала относиться к делу серьезно только тогда, когда к нам обратилась полиция Латвии.













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