СГД пресекла контрабанду 1,14 млн сигарет из Белоруссии

При проведении таможенного контроля на латвийско-белорусской границе должностные лица таможенного управления Службы госдоходов (СГД) предотвратили контрабанду 1,135 млн сигарет из Белоруссии, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

17 марта на пункте таможенного контроля на Даугавпилсской товарной станции таможенники обнаружили в трех вагонах спрятанные в грузах опилок сигареты. Изъято 1,1 млн сигарет марки «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

В тот же день на пункте таможенного контроля Индра таможенники в сотрудничестве с пограничниками во время проверки состава грузового поезда обнаружили в конструкциях вагонных рам семи цистерн блоки сигарет. Изъято 12 тыс. сигарет марок «NZ» и «Minsk» с белорусскими акцизными марками.

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19 марта на этом же пункте таможенного контроля в вагонах с каменным углем было обнаружено и изъято 23,2 тыс. сигарет марки «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

Начатые дела об административных нарушениях переданы управлению таможенной полиции СГД для решения вопроса о начале уголовного процесса.

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