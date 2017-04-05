Бывшего администратора неплатежеспособности обвиняют в присвоении €300 000

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Госполиция просит прокуратуру начать уголовное преследование бывшего администратора неплатежеспособности Дануты Кульковой, которую обвиняют в присвоении 300 тысяч евро, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Госполиция не назвала имени подозреваемой, но отметила, что расследованием занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

По информации следствия, администрируя процесс неплатежеспособности одного предприятия, это лицо незаконно более 100 раз снимало со счета этого предприятия и переводило на свой личный банковский счет деньги, причитающиеся обеспеченному кредитору. В результате этих действий лицо присвоило более 300 тысяч евро, а на требования обеспеченного кредитора вернуть деньги администратор отвечала разными отговорками, не имевшими правового основания.

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От выполнения обязанностей администратора неплатежеспобности лицо было отстранено.

Отметим, что за подобное преступление грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Недавно передача Nekā personīga телеканала TV3 сообщила о двух случаях присвоения средств, к которым могла быть причастна Кулькова.

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