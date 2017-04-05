Бывшего администратора неплатежеспособности обвиняют в присвоении €300 000

Госполиция просит прокуратуру начать уголовное преследование бывшего администратора неплатежеспособности Дануты Кульковой, которую обвиняют в присвоении 300 тысяч евро, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Госполиция не назвала имени подозреваемой, но отметила, что расследованием занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

По информации следствия, администрируя процесс неплатежеспособности одного предприятия, это лицо незаконно более 100 раз снимало со счета этого предприятия и переводило на свой личный банковский счет деньги, причитающиеся обеспеченному кредитору. В результате этих действий лицо присвоило более 300 тысяч евро, а на требования обеспеченного кредитора вернуть деньги администратор отвечала разными отговорками, не имевшими правового основания.

Реклама

От выполнения обязанностей администратора неплатежеспобности лицо было отстранено.

Отметим, что за подобное преступление грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Недавно передача Nekā personīga телеканала TV3 сообщила о двух случаях присвоения средств, к которым могла быть причастна Кулькова.

Еще по этой теме