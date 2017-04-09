Плявниеки: пенсионера ограбили прямо у банкомата

Больной, 80-летний пенсионер в минувшую субботу пришел в торговый центр Maxima на улице Сахарова, чтобы снять в банкомате всю свою пенсию. Привычная денежная операция закончилась неожиданно - кражей.

Как именно произошла кража, Диана написала в группе "Плявниеки" в соцсети Фейсбук: "Когда деньги были выданы их выхватила женщина стоящая за пенсионером и она моментально скрылась. Эта особа была одета в светлую верхнюю одежду.

Таких случаев по городу много,но когда воруют у тех,кто без пенсии не выживет это за гранью.

Будут просмотрены абсолютно все камеры наружного наблюдения,а ими напичкан весь магазин на Сахарова 20.Так что воровка будет найдена. На данный момент написано заявление и будет возбуждено уголовное дело. Данный пост будет пополнен фото этой особы,когда сотрудники отдела проведут мониторинг видео".

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Пользователи возмущены поведением воровки.

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Но, люди не только осуждают случившееся, но и выражают готовность помочь бедному мужчине деньгами.

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