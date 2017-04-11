Воспламеняющиеся телефоны добрались и до нас: у семьи из Латгале сгорел дом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за загоревшегося мобильного телефона, некая семья в Латгале лишилась дома. Как сообщают представители страховой компании «Ergo», такой случай в нашей стране произошел впервые.

Известно, что телефон воспламенился ночью, когда жильцы спали. Пламя распространилось и на другие бытовые предметы, постепенно огонь полностью охватил второй этаж.

«До это, многие из нас только слышали или читали о подобных случаях в новостях. Однако это реальность, и она дошла и до нас. Несмотря на то, что телефонные аккумуляторы загораются достаточно редко, риск существует» рассказывает представитель страховой Ивар Висманис.

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Страховые специалисты дают несколько советов, что делать, если ваш телефон загорелся:

Насколько это возможно, не оставляйте мобильное устройство рядом с другими горючими без присмотра, особенно во время зарядки батареи;

Не оставляйте свой мобильный телефон заряжаться на ночь;

Литиевую батарею нельзя поливать водой или пытаться потушить огнетушителем. В таком случае, лучшим материалом будет песок или земля, например, из горшка с цветком;

В случае воспламенения, если это возможно, попытайтесь выбросить предмет на плитку или любую другую не горящую поверхность, в близи которой нет занавесок, бумаги или пластмассовых предметов.



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