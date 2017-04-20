Марафон по контролю за скоростью движения: сколько водителей вчера «попалось»?

Вчера за превышение скорости были оформлены протоколы на 408 водителей, сообщает Государственная полиция.

Зарегистрировано 55 ДТП, в которых пострадали семь человек.

За вождение в состоянии опьянения задержано 10 водителей.

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Как уже сообщал наш портал, вчера с 6 часов утра Европейская сеть дорожной полиции проводила во всех государствах-членах, в том числе Латвии, 24-часовой марафон по контролю за скоростью движения. Этой акцией дорожная полиция хочет привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для других участников дорожного движения. Кроме того, акция носит превентивный характер, направленный на то, чтобы удержать водителей транспортных средств от совершения нарушения.

В прошлом году во время такого марафона на 709 водителей были составлены протоколы о превышении разрешенной скорости.