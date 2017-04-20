Названа вероятная причина пожара на подземной стоянке в Плявниеки

 

Пожар на ул. Салнас. Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

Госполиция допускает, что пожар сегодня утром на подземной автостоянке, в многоэтажном доме на улице Салнас, 21 в Плявниеки, возник в одной из стоящих там машин.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите рассказала, что на подземной стоянке сгорели две машины - Mercedes Benz и Honda.

У Mercedes Benz были немецкие номерные знаки. Судя по всему, машина недавно пригнана из Германии. Была ли страховка KASKO у транспортного средства - неизвестно.

Реклама

Twitter

В полиции считают, что возгорание произошло именно в Mercedese, а потом пламя перекинулось на стоящую рядом Honda, у которой выгорел салон. Но, более точные причины пожара будут названы в ходе следствия.

В подвале многоквартирного дома на ул. Салнас горят машины

Фото: В подвале многоквартирного дома на ул. Салнас горят машины0

Как сообщалось, пожарные получили вызов на Салнас, 21 в четверг утром, в 6:48. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что горят три автомобиля на площади в 25 кв. метров, образовалось сильное задымление.

Фото: TVNET lasītāja foto

Спасатели вытащили одну женщину из лифта, а также помогли трем людям выйти из дома с помощью спасательных масок. Всего были эвакуированы порядка 300 человек.

В 7:43 пожар повышенной опасности удалось локализовать, в данный момент продолжаются работы по его ликвидации.

Еще по этой теме
Пожар на ул. Салнас в Риге: эвакуированы порядка 300 человек

Пожар на ул. Салнас в Риге: эвакуированы порядка 300 человек


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 649 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона Hi-Tech

ФОТО: Красота Нью-Йоркского международного автосалона

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак Showbiz

Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на рак

ФОТО: 11 свежих образов Пэрис Хилтон этой весной Wo&Men

ФОТО: 11 свежих образов Пэрис Хилтон этой весной

ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке Showbiz

ФОТО: Как Кристапс Порзиньгис отдыхает с братьями в Нью-Йорке

Как Яна Рудковская избавляется от конкурентов Wo&Men

Как Яна Рудковская избавляется от конкурентов

Происшествия и ЧП

Пожары

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
REAL ESTATE SALES MANAGER
REAL ESTATE SALES MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 