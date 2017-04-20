Названа вероятная причина пожара на подземной стоянке в Плявниеки

Госполиция допускает, что пожар сегодня утром на подземной автостоянке, в многоэтажном доме на улице Салнас, 21 в Плявниеки, возник в одной из стоящих там машин.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите рассказала, что на подземной стоянке сгорели две машины - Mercedes Benz и Honda.

У Mercedes Benz были немецкие номерные знаки. Судя по всему, машина недавно пригнана из Германии. Была ли страховка KASKO у транспортного средства - неизвестно.

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Video: Ugunsgrēka postījumi daudzdzīvokļu ēkā Salnas ielā, kur šorīt bija izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. pic.twitter.com/nePN78wZb5— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 20, 2017

В полиции считают, что возгорание произошло именно в Mercedese, а потом пламя перекинулось на стоящую рядом Honda, у которой выгорел салон. Но, более точные причины пожара будут названы в ходе следствия.





































































































































Aizvērt В подвале многоквартирного дома на ул. Салнас горят машины Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Как сообщалось, пожарные получили вызов на Салнас, 21 в четверг утром, в 6:48. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что горят три автомобиля на площади в 25 кв. метров, образовалось сильное задымление.

Фото: TVNET lasītāja foto

Спасатели вытащили одну женщину из лифта, а также помогли трем людям выйти из дома с помощью спасательных масок. Всего были эвакуированы порядка 300 человек.

В 7:43 пожар повышенной опасности удалось локализовать, в данный момент продолжаются работы по его ликвидации.

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