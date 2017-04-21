Найдено тело рыбака, пропавшего 2,5 месяца назад на Венте

Еще в одном поисковом деле поставлена точка. Через два с половиной месяца после пропажи найдено тело 35-летнего рыбака, который рыбачил на Венте, провалился под лед 12 февраля и утонул в 2-х километрах от Вентспилса у моста в Парвенте. Эту информацию Bezvests.lv сообщила мать пропавшего.

Cтарший инспектор Вентспилсской полиции Светлана Белова подтвердила Bezvests.lv, что 19 апреля 2017 года тело утонувшего «было замечено местными рыбаками у третьего причала - как раз напротив того места, где мужчина в феврале рыбачил и провалился под лед, только на противоположном берегу Венты».

По сведениям полиции, личность утонувшего уже установлена – семья его опознала - это и правда тот самый рыбак 1981-го г.р., который 12-го февраля с.г. провалился под лед. В Госполиции по факту случившегося ведется расследование и результаты медэкспертизы еще не получены. Но, по предварительному заключению, смерть не вызвана насильственными действиями со стороны.

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Портал rus.Ventasbalss.lv пишет о том, что очевидцы, которые заметили рыбака у причала, позвонили в полицию, и «19-го апреля в 11:40 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из Венты тело, которое чуть ранее в воде заметил и член экипажа одного судна».

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