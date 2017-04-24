Полиция забрала трехлетнего ребенка от пьяной матери и ее собутыльников

21 апреля работники Рижской Муниципальной полиции отправились в Агенскалнс, откуда позвонила женщина, которая увидела мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения с маленьким ребенком. Он посадил его в такси и отправился обратно в квартиру.

Приехав на место событий, работники полиции встретили очевидца, которая указала на машину такси, в которую, по ее словам, пьяный мужчина посадил ребенка. Женщина рассказала, что они оба вышли из квартиры, из которой регулярно доносятся шум и скандалы.

Дверь открыл мужчина и попросив подождать некоторое время, отправился в комнату за документами. Однако спустя несколько минут из помещения начал доноситься громкий шум и полицейские решили зайти внутрь, чтобы удостовериться в порядке. Оказалось, мужчина, который открыли дверь сбежал, выпрыгнув из окна первого этажа.

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В квартире стоял жуткий запах мочи, на полу валялись объедки, а в одной из комнат в луже алкоголя лежал мужчина с разбитым носом. Рядом стояла кровать, где спали еще один мужчина и женщина.

На вопрос о ребенке, женщина подтвердила, что это ее сын, а вот мужчины уверяли, что не знаю ни даму, ни ее ребенка. Все разговаривали невнятно и не могли самостоятельно передвигаться по квартире.

Позже, трехлетний ребенок был доставлен бабушке, женщина в дежурную часть, а мужчина с разбитым носом в больницу.

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