В Риге подростки задержали преступника, ограбившего женщину в переходе

Вчера (26 апреля), около шести часов вечера одна женщина, наслаждаясь музыкой доносящейся из наушников, шла по «ZZ туннелю», который ведет в Старую Ригу от автостанции. В один момент музыка прервалась, а повернув голову она заметила незнакомого мужчину, который бежал с ее телефоном в руках. Потерпевшая начала кричать!

Заметив происходящую несправедливость, небольшая компания молодых парней побежала вслед за преступником и сумела задержать вора еще до прибытия полиции.

Позже работниками полиции было констатировано, что ранее судимый 1975-го года рождения мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Телефон был успешно возвращен владельцу, а по делу начат криминальный процесс.

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Полиция выразила благодарность смелым ребятам, не побоявшимся самостоятельно задержать преступника и оказавшим помощь беззащитной женщине.

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