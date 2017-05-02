Пьяный россиянин подрался с полицейскими в Вецриге

На прошедших выходных сотрудники муниципальной полиции Риги задержали гражданина России, который вел себя агрессивно в одном из ресторанов Старой Риги, сообщает передача «Degpunktā» Латвийского телевидения.

Так, один из гостей ресторана напился, устроил скандал и сцепился с охраной заведения. Его сопровождающая - некая женщина - заснула прямо за столиком. Стражи порядка решили задержать гражданина России, однако тот оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось использовать спецсредства и силовые приемы.

Мужчина громко ругался и обзывал полицейских, а также пригрозил российскими ракетами.

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Понимая, что стражи порядка отступать не собираются, мужчина резко изменил тактику, стал хныкать и плакать, после чего театрально упал в обморок.

На место происшествия были вызваны медики.

К мужчине применен штраф в размере 300 евро.