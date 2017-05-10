Мошенницы ходят по квартирам: будьте внимательны и предупредите близких

9 мая в Гулбенском районе, в Леясциемсе две пока неустановленные женщины - румынки по национальности - обокрали 78-летнюю и 82-летнюю женщин, продав им одежду б/у как новую. В результате одной нанесен ущерб в размере 180 евро, второй - 160 евро.

Известно, что около 12 часов к двери к пенсионеркам постучали. Доверчивые женщины впустили мошенниц. Схема одна и та же - злоумышленницы начинают разговор и предлагают купить новую одежду. Во время разговора, воспользовавшись ситуацией, обе проникают в квартиры, где показывают своим «жертвам» красивые упаковки и расхваливают товар.

Только позже жертвы замечают, что их обманули и обокрали. Румынки не действуют в одиночку, их развозит мужчина на белой машине.

Информация о приметах пока мало - известно, что одной около 50 лет, ростом около 160 см, корпулентного телосложения с короткими светлыми волосами. Говорит на ломаном латышском языке. Вторая - около 30 лет, рост около 160 сантиметров, темные длинные волосы, хорошо говорит по латышски.

Полиция просит отозваться свидетелей или тех, кто поможет в расследовании по телефонам 110 или 64401100.

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Полиция напоминает, что в свой дом следует пускать только тех, в чьих добрых намерениях вы уверены. Если же персона по ту сторону порога вызывает подозрения, попросите назвать имя и фамилию, а также, в случае необходимости и учреждение, которое лицо может представлять. У сотрудников полиции, медиков, сотрудников ГПСС, «газовиков», пограничников, представителей Latvenergo всегда с собой рабочее удостоверение, которое работник должно предоставить.