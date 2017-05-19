В Риге поймали детей, «нанюхавшихся» освежителей воздуха

 

Фото: Муниципальная полиция

Вечером 17 мая сотрудники Зиемельского управления муниципальной полиции Риги отправились на вызов на Петерсалу, где прохожая заметила трех маленьких детей, которые нюхали из мешков освежители воздуха.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка исследовали территорию и заметили двух девочек и одного мальчика. Детей пригласили в оперативный транспорт для выяснения всех обстоятельств.

Дети категорически отрицали, что пытались «надышаться». Однако один из полицейских обыскал место, где свидетели заметили детей. Наконец, были обнаружены несколько освежителей воздуха и пакеты, в которых осталось жидкое вещество.

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Во время разговора к стражам порядка подошла сотрудница охраны, которая опознала маленьких нарушителей и рассказала, что выгнала их с закрытой территории. Женщина пояснила, что не видела, чем именно занимались там дети.

В свою очередь вызвавшая полицию женщина рассказала, что видела, как те вдыхают содержимое освежителей воздуха. Кроме того, по ее словам, после этого девочки сняли штаны, а мальчик к ним, возможно, домогался.

Стражи порядка вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые приняли решение госпитализировать 8-летнего мальчика и девочек 11 и 12 лет.

Полицейские выяснили номера телефонов родителей и проинформировали их о том, что делали их отпрыски, а также о том, что дети доставлены в больницу.


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