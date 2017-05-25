Пропавший в Вецмилгрависе 34-летний мужчина найден мертвым

 

Фото: bezvests.lv

Об этом сообщает bezvests.lv на своей страничке в Facebook.

«34-летний рижанин Дмитрий МАХОВИК, пропавший 18 мая 2017 года в столичном микрорайоне Вецмилгравис, найден. К сожалению, без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сегодня (25 мая 2017) сообщили близкие Дмитрия, которые его опознали. Об обстоятельствах и причинах смерти ничего не известно, просим вопросов не задавать» - пишет bezvests.lv. Семья сердечно благодарит всех, кто проявил чуткость и помогал в поисках!- пишет

Ранее сообщалось, что 34-летний рижанин Дмитрий Маховик пропал 18 мая 2017 года в столичном микрорайоне Вецмилгравис. Со слов близких было известно, что в полдень в день пропажи мужчина вышел из дома, сказал жене, что едет в Саркандаугаву, но не вернулся. В последний раз звонил с неизвестного номера в 13:00 18 мая. При себе имел ключи, э-талон не персонифицированный и немного денег.

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