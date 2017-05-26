В Латвии стали чаще угонять автомобили ранее не популярных у воров марок

По данным Латвийской ассоциации страховщиков, за первые четыре месяца этого года было угнано 125 застрахованных автомашин, а за тот же период прошлого года - 83.

То есть, количество угнанных авто за год увеличилось на 50%. Хотя «Топ» популярнейших машин не меняется, новшеством стали угоны авто таких ранее не популярных у угонщиков марок как «Nissan», «Hyundai» и «Subaru», а также «KM» и «Renault», пишет Latvijas avīze .

Увы, технологический прогресс в автомобилестроении идет рука об руку с совершенствованием технических навыков автоугонщиков.

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