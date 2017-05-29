Пару, которая была в розыске, поймали во время купания в Рижском канале

25 мая, незадолго до 23.00 часов сотрудники Рижской полиции самоуправления Латгальского управления получили информацию от работников Центра видеонаблюдения о двух персонах, которые решили искупаться при лунном свете в Городском канале, недалеко от рыбного павильона Центрального рынка.

Прибыв на место ЧП полицейские встретили мужчину без рубашки, который сидел на бортике и собирался прыгнуть в воду. А женщина уже плавала в проточной воде канала. Полицейские приказали плыть женщине к берегу, где ей помогли выбраться на сушу.

Пара рассказала, что они праздновали день рождения сына - 8 лет и решили искупаться. От обоих исходил сильный запах алкоголя.

Реклама

Facebook

В ходе проверки документов выяснилось, то пара находится в розыске. Муж и жена были доставлены в Госполицию.