Из-за аварии и ярмарки в этнографическом музее, на Бривибас гатве большие «пробки»

Из-за аварии, а также ярмарки, проходящей в Латвийском этнографическом музее, на улице Бривибас гатве образовались серьезные заторы.

Авария произошла на участке Бивибас гатве на мосту через Юглский канал – столкнулись грузовое и легковое авто. Пострадавших нет - сообщает представитель Государственной полиции полиции Саманта Чапковская.

Из-за этой аварии, а также в связи с большим интересом к ярмарке ремесел, которая проходит в Этнографическом музее, на Бривибас гатве образовались большие «пробки».

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