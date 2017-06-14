Знакомство иностранца с двумя пьяными латвийками закончилось ограблением

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

14 июня около 6 утра, в Рижскую муниципальную полицию обратился англоговорящий мужчина, который сообщил, что его только что ограбили в Строй Риге. И совершили это две женщины.

Прибывших на место полицейских встретил гражданин Израиля, который рассказал, что в одном из развлекательных завеlдений Старой Риги познакомился с двумя дамами. Они немного выпили. Одна из женщин пошла с ним танцевать, а вторая в это время вытащила у него кошелек. Потом, правда, положила его на стол. Проверив содержимое кошелька, мужчина обнаружил пропажу 300 евро. После этого женщины ушли в другой клуб.

На поиски дамочек полицейские отправились вместе с ограбленным туристом. Женщин нашли и опознали. Выяснилось, что дамы изрядно пьяны – были пассивными, не ориентировались в пространстве и времени.

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Женщин 30 и 31 года доставили в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.

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