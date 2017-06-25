Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/DeusXFlorida

Вчера погиб 74-летний житель Видземе, который подавился куском мяса, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

По пути к месту вызова медики консультировали находившихся рядом с мужчиной людей, но спасти его не удалось и самим врачам «скорой», когда они прибыли на место происшествия.

В Земгале вчера куском мяса подавился 47-летний мужчина. Когда это заметили его друзья, мужчина уже лишился сознания, но медикам удалось достать застрявший кусок и восстановить его дыхание.

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В Рижском регионе куском мяса подавился годовалый ребенок. Медики по телефону давали консультации родителям, а прибыв на место происшествия, вернули ребенка в сознание.

В целом за прошедшие сутки СНМП получила 1227 вызовов, в том числе 303 были связаны с различными травмами.


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