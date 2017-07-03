Поиски пятилетнего Ивана: обыскивается вся Лиепая, папа ищет, мама сидит с другими детьми

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Продолжаются поиски пропавшего в субботу в Лиепае пятилетнего мальчика. Поисковые группы прочесывают все районы. Пока нет никаких результатов. Русский TVNET связался с главой службы bezvests.lv Светланой Гинтере, чтобы узнать о ходе поисков. По ее словам, ситуация очень запутанная.

Активные поисковые работы продолжаются по всей Лиепае, но пока успехом не увенчались. В поисках участвуют полицейские, военнослужащие и добровольцы.

Как рассказала руководитель службы bezvests.lv Светлана Гинтере, поисковые группы обыскивают все. «В 19.00 у нас будет сбор, где мы проинформируем о поисках. Как я понимаю, полиция между собой не слишком уж контачит. Они пока действуют очень стихийно».

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Все, кто хотят помочь, могут скооперироваться и приезжать на поиски. Нужно взять воду, хоть какую-то еду, теплые вещи. Мы можем там остаться и ночью.

Мальчика найти вполне реально. Папа его ищет, мама сидит на месте с другими детьми, бабушка тоже, как может тоже помогает. Если ребенок не в первый раз убегает, то для него это может быть нормально. Может, он где-то переночевал.

Уже кто-то нашел какие-то конфеты. Пока вообще ничего непонятно", - рассказала Русскому TVNET Гинтере.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,20 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые, под глазом синяк. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города. Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки.

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