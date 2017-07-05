Полиция просит помощи в поисках женщины

Полиция Валмиеры просит помощи жителей в поисках 43-летней Майи Эверте 1974 г.р. 23 июня этого года она вышла из своего дома «Рубени» в Раматской волости Мазсалацкого края и пропала. Последний раз ее видели в Валмиере.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темные прямые волосы до плеч.

Была одета в бежевую куртку, синие джинсы, светло-красную обувь типа сандалей.

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О пропаже женщины полицию проинформировали накакуне, начались розыскные мероприятия, однако результата они не принесли, поэтому стражи порядка обращаются за помощью к жителям.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Майи, просят звонить по номерам 64201354, 28379439, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.