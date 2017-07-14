Зверское убийство в Лиепае: внук нанес десятки ножевых ранений своей бабушке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Chris Marchant

Портал liepajniekiem.lv получил информацию, что в четверг, 13 июля, в Лиепае произошло зверское убийство – внук нанес около 50 ножевых ранений своей бабушке. Для его задержания была вызвана группа оперативного реагирования.

Сотрудник по связям с общественностью госполиции Мадара Шершнева сегодня подтвердила порталу, что вчера около 15 часов в одном из домов на ул. Зирню был обнаружен труп 90-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

Был также задержан родственник женщины – мужчина 1982.г.рожд.

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