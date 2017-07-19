29-летний гражданин Латвии пропал, возможно, в Лондоне

Янис Мартыновс
 

Янис Мартыновс. Фото: bezvests.lv

29-летний гражданин Латвии из Екабпилса Янис Мартыновс пропал без вести 5 июля 2017 года, возможно, в Лондоне. В тот день, в 15:25 он должен был вылететь рейсом из Берлина (через Лондонский аэропорт Stansted) в Guernsey, где в аэропорту его, по договоренности, ждала мама, но так и не дождалась, поскольку мужчина по неизвестной причине не сел в самолет.

Известно, что в последний раз Янис Мартынов связывался с матерью через социальную сеть Facebook 5 июля в 10 утра и сообщил, что находится в Британском аэропорту Stansted (London) и попросил встретить его в аэропорту Guernsy, куда собирался прилететь в тот же день из Берлина.

С того момента связь оборвалась, никаких сведений о молодом человеке больше нет.

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ПРИМЕТЫ: Рост 1,77 см, нормального телосложения. Был одет в красную спортивную куртку, коричневые шорты. На ногах были белые носки и черные спортивные ботинки Nike. На голове была белая бейсболка с надписью.

При себе у Яниса был синий спортивный рюкзак «Adidas», портативный компьютер.

Всех, кто видел молодого мужчину или знает, где он может находиться, просим звонить в полицию по телефону (+371) 110

или в BEZVESTS.LV по номеру (+371) 22 084 084.

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